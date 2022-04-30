Авіаудари та обстріли не вщухають. РФ веде активні дії по всьому фронту під Донецьком

Росія вже 66-день жорстоко руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Зокрема, на Донецькому напрямку окупанти ведуть активні бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Також не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій Збройних сил України.

Раніше ми повідомляли, що на Донеччині окупанти "вдарили" по Добропіллю.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 66-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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