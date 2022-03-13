ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські війська завдали авіаударів по житловому масиву у Баштанці

Новость на русском →
Баштанка, Неділя 13 березня 2022 09:22
Російські війська завдали авіаударів по житловому масиву у Баштанці Фото: наслідки удару по Баштанці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Артем Горовенко

Вранці 13 березня російські війська завдали авіаудари по житловому масиву в Баштанці Миколаївської області. Рятувальники з-під завалів дістали одного потерпілого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті авіаударів пошкоджено житлові будинки по вул. Сазоненка, в одному з них перебувала сім'я. Жінка і дочка не травмувалися, а батько опинився під завалами.

Рятувальники деблокували потерпілого, бригада швидкої допомоги доставила його в лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська бомбили завод "Зоря-Машпроект" в Миколаєві.

Крім того, стало відомо, що напередодні в Миколаєві за ніч окупанти пошкодили понад 160 будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Війна Росії проти України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді