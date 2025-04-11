Авиаудары, артобстрелы и более 70 боев: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов:

Хреновка Черниговской области;

Проходы, Степок, Турья, Рясное, Славгород, Петрушевка, Кучеровка, Марьино, Большая Писаревка, Покровка, Уланово, Поповка, Александрия, Рясное Сумской области.

Также авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам

Николаевка Черниговской области;

Петрушевка, Проходы, Миропольское, Осоевка, Таратутино, Краснополье, Большой Прикол Сумской области.

На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали позиции Сил обороны в районах Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово, в настоящее время продолжается три боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Новое и Екатериновка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении наши защитники отражают атаку противника в районе Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают два штурмовых действия российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районах Курдюмовки и Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении наши защитники отбили пять атак оккупантов вблизи Дачного, Дружбы и Торецка, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Елизаветовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Преображенка, Надиевка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 24 атаки противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подвергся населенный пункт Багатырь.

На Новопавловском направлении враг трижды пытался прорвать оборону наших защитников в районах Разлива и Раздольного.

На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и Бурлацкое. Авиационным ударам штурмовой авиации подвергся населенный пункт Гуляйполе, КАБами противник бил по Новополю и Шевченко.

На Ореховском направлении украинские воины отбили две атаки врага в районе Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям наших защитников, успеха не имел.

На Курском направлении с начала суток произошло десять боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 25 авиационных ударов, сбросив 41 КАБ, и совершил 259 артиллерийских обстрелов, в том числе 16 из реактивных систем залпового огня.