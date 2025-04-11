Авиаудары, артобстрелы и более 70 боев: Генштаб отчитался о ситуации на фронте
На фронте с начала суток 11 апреля произошло 75 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов:
- Хреновка Черниговской области;
- Проходы, Степок, Турья, Рясное, Славгород, Петрушевка, Кучеровка, Марьино, Большая Писаревка, Покровка, Уланово, Поповка, Александрия, Рясное Сумской области.
Также авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам
- Николаевка Черниговской области;
- Петрушевка, Проходы, Миропольское, Осоевка, Таратутино, Краснополье, Большой Прикол Сумской области.
На Купянском направлении российские оккупанты семь раз атаковали позиции Сил обороны в районах Голубовки, Новой Кругляковки и Загрызово, в настоящее время продолжается три боестолкновения.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Новое и Екатериновка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.
На Северском направлении наши защитники отражают атаку противника в районе Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении украинские защитники отражают два штурмовых действия российских захватчиков. Враг пытается прорваться в районах Курдюмовки и Орехово-Васильевки.
На Торецком направлении наши защитники отбили пять атак оккупантов вблизи Дачного, Дружбы и Торецка, еще одно боевое столкновение продолжается.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Калиновое, Тарасовка, Елизаветовка, Песчаное, Удачное, Успеновка, Преображенка, Надиевка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 24 атаки противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационным ударам подвергся населенный пункт Багатырь.
На Новопавловском направлении враг трижды пытался прорвать оборону наших защитников в районах Разлива и Раздольного.
На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районах населенных пунктов Привольное, Новоселка и Бурлацкое. Авиационным ударам штурмовой авиации подвергся населенный пункт Гуляйполе, КАБами противник бил по Новополю и Шевченко.
На Ореховском направлении украинские воины отбили две атаки врага в районе Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении враг трижды пытался приблизиться к позициям наших защитников, успеха не имел.
На Курском направлении с начала суток произошло десять боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 25 авиационных ударов, сбросив 41 КАБ, и совершил 259 артиллерийских обстрелов, в том числе 16 из реактивных систем залпового огня.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 930 тысяч военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1210 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 1 танк, 15 боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, 122 дрона и другую технику врага.
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