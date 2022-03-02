ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія змушена проводити мобілізацію для продовження свого наступу, - Залужний

Новость на русском →
Середа 02 березня 2022 01:43
Росія змушена проводити мобілізацію для продовження свого наступу, - Залужний Фото: окупанти змушені проводити мобілізацію (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Збройні Сили України дали потужну відсіч російським окупантам. Для продовження наступу вони змушені проводити мобілізацію для формування резерву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За його словами, ворог втратив тактичну ініціативу і знизив темпи просування.

"У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, тому будемо захищати її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника", - зазначив Залужний.

Нагадаємо, жителі Баштанки, Снігурівки і прилеглих сіл в Миколаївській області коктейлями Молотова знищили колону окупантів. Після чого російські військові розбіглися, зараз їх шукають по лісах мисливці.

Ми також писали про те, що в результаті обстрілу телевежі в Києві 1 березня було зруйновано адміністративну будівлю. На місце відразу ж прибули рятувальники, які почали шукати тих, хто вижив. Пожежа виникла, після того, як прилетіло два невідомих боєприпаси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Російська Федерація
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі