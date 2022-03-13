RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Через авіаудар у Чернігові обвалилася багатоповерхівка, є загиблий

Автор: Сергей Новиков

Російські війська вранці 13 березня завдали авіаудару по Чернігову. В результаті обрушилася багатоповерхівка, відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що о 05:46 в результаті авіаудару обрушилася дев'ятиповерхівка з подальшим горінням.

"За попередньою інформацією 7 осіб врятовано, 1 особа загинула, 1 травмовано. Роботи тривають. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернігові окупанти розбомбили готель "Україна", який був однією з візитних карток міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівВійна Росії проти України