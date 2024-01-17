Авиаудар по селу в Харьковской области: погибла женщина, пострадал еще один ребенок

В результате удара РФ по сельсовету в Харьковской области пострадали двое детей, полиция также обнаружила тело женщины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Отмечается, что россияне направили авиабомбу по сельскому совету в Малом Бурлуке.
"Ранения получили двое детей. 10-летнему мальчику ампутировали ногу, 13-летняя девочка находится в больнице с осколочными ранениями туловища", - пишет МВД.
Фото: Последствия удара (facebook.com/mvs.gov.ua)
Также во время осмотра места попадания полиция обнаружила тело женщины. Ее личность устанавливается.
Правоохранители сообщили, что в Купянске в результате обстрела повреждены частные домовладения, в одном из домов возник пожар.
"На месте работают профильные службы", - добавили в МВД.
Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что российская армия обстреляла село Малый Бурлук в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадал ребенок.
Синегубов добавил, что оккупанты ударили по административному зданию.
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