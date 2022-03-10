Авіаудар РФ по лікарні в Маріуполі був не випадковим. У Лаврова проговорилися

Перед тим, як бомба знищила пологовий будинок в Маріуполі, спікер МЗС РФ Марія Захарова зробила заяву про те, що там нібито "влаштували вогневі позиції". Таким чином вона підтвердила обстріл росіянами лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Захарової.
Зокрема, за кілька годин до артудару Захарова заявила про "дислокацію нацбатів" і "вогневі позиції", нібито розміщені в медустанові. Згодом будівлю пологового будинку було знищено російськими терористами.
Нагадаємо, що 9 березня ворог цілеспрямовано скинув кілька бомб на дитячу лікарню і пологовий будинок в Маріуполі.
Крім того, повідомлялося, що жертвами в блокадному Маріуполі стало вже 1300 чоловік.
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