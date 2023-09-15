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Авиаудар по Новой Каховке: в сети появилось видео атаки РФ по жилым домам

Новая Каховка, Пятница 15 сентября 2023 20:03
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Авиаудар по Новой Каховке: в сети появилось видео атаки РФ по жилым домам Фото: Иллюстративное фото (facebook com aviacionmilitar am)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 15 сентября, нанесли авиаудар по жилым домам оккупированной Новой Каховки. Момент атаки удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Видео момента прилета", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть падение российской бомбы во двор многоэтажек, после чего над ними поднялся столб дыма.

Авиаудар по Новой Каховке: в сети появилось видео атаки РФ по жилым домам

Фото: Российская бомба (novaya_kahovka_news)

Что известно об ударе по Новой Каховке

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк ранее сообщала, что россияне атаковали оккупированный город в Херсонской области.

По ее словам, оккупанты хотели атаковать управляемыми авиабомбами Берислав на правом берегу Херсонской области, но сбросили бомбу на Новую Каховку.

Позже Херсонская областная прокуратура сообщила, что в результате вражеской атаки погиб 1 человек, еще 12 получили ранения.

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