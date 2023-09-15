Авиаудар по Новой Каховке: в сети появилось видео атаки РФ по жилым домам
Российские войска сегодня, 15 сентября, нанесли авиаудар по жилым домам оккупированной Новой Каховки. Момент атаки удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Видео момента прилета", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть падение российской бомбы во двор многоэтажек, после чего над ними поднялся столб дыма.
Фото: Российская бомба (novaya_kahovka_news)
Что известно об ударе по Новой Каховке
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк ранее сообщала, что россияне атаковали оккупированный город в Херсонской области.
По ее словам, оккупанты хотели атаковать управляемыми авиабомбами Берислав на правом берегу Херсонской области, но сбросили бомбу на Новую Каховку.
Позже Херсонская областная прокуратура сообщила, что в результате вражеской атаки погиб 1 человек, еще 12 получили ранения.
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