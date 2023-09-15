Авіаудар по Новій Каховці: у мережі з'явилося відео атаки РФ по житлових будинках

Російські війська сьогодні, 15 вересня, завдали авіаудару по житлових будинках окупованої Нової Каховки. Момент атаки вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

"Відео моменту прильоту", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити падіння російської бомби на подвір'я багатоповерхівок, після чого над ними піднявся стовп диму.

Фото: Російська бомба (novaya_kahovka_news)

Що відомо про удар по Новій Каховці

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк раніше повідомляла, що росіяни атакували окуповане місто у Херсонській області.

За її словами, окупанти хотіли атакувати керованими авіабомбами Берислав на правому березі Херсонської області, але скинули бомбу на Нову Каховку.

Пізніше Херсонська обласна прокуратура повідомила, що унаслідок ворожої атаки загинула 1 людина, ще 12 дістали поранення.