В Камышевахе возросло количество погибших в результате удара России 2 ноября
В Камышевахе Запорожской области количество погибших в результате российского удара в понедельник, 2 ноября, возросло до 37 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Запорожской ОВА Михаила Семикина.
"На месте трагедии до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. Работают кинологи и горноспасатели ГСЧС. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных в этой страшной трагедии", - отметил он.
Начальник ОВА добавил, что поисковые работы на месте российского удара продолжаются.
Напомним, в понедельник, 2 ноября, Россия дважды ударила авиабомбами по Камышевахе. Под удар попали школа, где раздавали гуманитарную помощь, а также укрытие.
По словам президента Владимира Зеленского, российские оккупанты знали, что в этом месте каждую неделю выдают гуманитарку.
Отметим, вечером во вторник, 3 ноября, Семикин рассказал, что пропавшими без вести в Камышевахе считаются 58 человек.
Он добавил, что проведение спасательных работ усложняют вражеские беспилотники, поскольку враг усилил атаки на место трагедии.