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Авиаудар Израиля по Бейруту: под завалами нашли тело лидера "Хезболлы"

Израиль, Среда 31 июля 2024 18:19
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Авиаудар Израиля по Бейруту: под завалами нашли тело лидера "Хезболлы" Фото: (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вчера армия Израиля нанесла авиаудар по ячейке "Хезболлы" в ливанском Бейруте. После удара под завалами было найдено тело лидера террористической группировки Фуада Шукра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.

Анонимные источники издания подтвердили, что тело высокопоставленного военного командира Хезболлы Шукра, ставшего мишенью израильского рейда, было найдено под завалами.

В то же время Министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате израильской атаки погибли по меньшей мере двое детей и женщина, еще 74 человека получили ранения.

Детальнее о том, кто такой Фуад Шукр, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напомним, что вчера ЦАХАЛ нанес авиаудар по Бейруту. Сразу после удара министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ливанская террористическая группа "перекрыла красную линию".

Израиль подчеркнул, что целью удара по ливанской столице был командующий "Хезболлы", который, в частности, совершил ракетный удар по Мадждал-Шамсу.

Удар по Мадждал-Шамсу

В эту субботу террористы "Хезболлы" нанесли удар по городу Мадждаль-Шамс. Удар пришелся на футбольное поле, что привело к обилию погибших и пострадавших. Более 10 человек погибли и еще 30 были ранены.

Подробнее о том, как развиваются события на Ближнем Востоке и перерастут ли они в более масштабную войну, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что на фоне обострения ситуации в регионе МИД обратился к украинцам.

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Израиль Ливан Хезболла
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