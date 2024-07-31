Авиаудар Израиля по Бейруту: под завалами нашли тело лидера "Хезболлы"

Вчера армия Израиля нанесла авиаудар по ячейке "Хезболлы" в ливанском Бейруте. После удара под завалами было найдено тело лидера террористической группировки Фуада Шукра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia .

Детальнее о том, кто такой Фуад Шукр, можно узнать в материале РБК-Украина .

В то же время Министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате израильской атаки погибли по меньшей мере двое детей и женщина, еще 74 человека получили ранения.

Анонимные источники издания подтвердили, что тело высокопоставленного военного командира Хезболлы Шукра, ставшего мишенью израильского рейда, было найдено под завалами.

Напомним, что вчера ЦАХАЛ нанес авиаудар по Бейруту. Сразу после удара министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ливанская террористическая группа "перекрыла красную линию".

Израиль подчеркнул, что целью удара по ливанской столице был командующий "Хезболлы", который, в частности, совершил ракетный удар по Мадждал-Шамсу.

Удар по Мадждал-Шамсу

В эту субботу террористы "Хезболлы" нанесли удар по городу Мадждаль-Шамс. Удар пришелся на футбольное поле, что привело к обилию погибших и пострадавших. Более 10 человек погибли и еще 30 были ранены.

Подробнее о том, как развиваются события на Ближнем Востоке и перерастут ли они в более масштабную войну, можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что на фоне обострения ситуации в регионе МИД обратился к украинцам.

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