Авіаудар Ізраїлю по Бейруту: під завалами знайшли тіло лідера "Хезболли"

Вчора армія Ізраїлю завдала авіаудару по осередку "Хезболли" в ліванському Бейруті. Після удару під завалами було знайдено тіло лідера терористичного угрупування Фуада Шукра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia .

Детальніше про те, хто такий Фуад Шукр, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна .

Водночас Міністерство охорони здоров'я Лівану заявило, що в результаті ізраїльської атаки загинули щонайменше двоє дітей і жінка, ще 74 людини отримали поранення.

Анонімні джерела видання підтвердили, що тіло високопоставленого військового командира Хезболли Шукра, який став мішенню ізраїльського рейду було знайдено під завалами.

Нагадаємо, що вчора ЦАХАЛ наніс авіаудар по Бейруту. Відразу після удару міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ліванська терористична група "перетнула червону лінію".

Ізраїль наголосив, що ціллю удару по ліванській столиці був командувач "Хезболли", який зокрема здійснив ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Удар по Мадждал-Шамсу

Цієї суботи терористи "Хезболли" завдали удару по місту Мадждаль-Шамс. Удар прийшовся на футбольне поле, що призвело до великої кількості загиблих та постраждалих. Понад 10 осіб загинуло і ще 30 було поранено.

Детальніше про те, як розвиваються події на Близькому Сході та чи переростуть вони у масштабнішу війну, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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