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Авіаудар по приватних будинках під Житомиром: жертв стало більше

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Житомирська область, Середа 09 березня 2022 14:59
Авіаудар по приватних будинках під Житомиром: жертв стало більше Фото: Наслідки обстрілу Малина 8 березня (ДСНС)
Автор: Світлана Мащенко

Після авіаудару по місту Малин Житомирської області ввечері 8 березня стало відомо про ще одного загиблого. Рятувальники дістали тіло чоловіка з-під завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Так, 9 березня під час проведення пошуково-рятувальних робіт фахівці ДСНС дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло загиблого чоловіка.

Наразі відомо вже про шістьох загиблих. Серед них троє дітей.

Рятувальники спільно з волонтерами продовжують роботи по розбору завалів.

Нагадаємо, що окрім Малина ворог бомбив 8 березня і сам Житомир. Там біло повністю зруйновано гуртожиток, а також пошкоджено завод Ізоват (ТМ "IZOVAT").

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