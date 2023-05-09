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Без авиации и с "музейным" танком. Парад в Москве стал одним из самых коротких в истории

Фото: российский диктатор Владимир Путин на параде этого года в Москве (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В этом году так называемый "парад Победы" в Москве стал одним из самых малочисленных в истории. Его открыл музейный танк Т-34, а авиации вообще не было в программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Можем объяснить".

"Проход военной техники на параде занял менее десяти минут. Этот парад стал одним из кратчайших в современной истории России", - обращают внимание журналисты.

В частности, гусеничной техники на параде в принципе не было, кроме музейного танка Т-34 1940-х годов. Также на параде не было "Искандеров", "Буков", отсутствовали танки "Армата".

"Не было и авиации. Пешая колонна парада в основном состояла из курсантов и учеников военных вузов, а не кадровых военных", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны России впервые за последние годы не опубликовало никакой информации о составе колонн на параде, хотя ранее эти сведения размещались военным ведомством на специальной странице.

Как передает корреспондент издания, в этом году на параде было гораздо меньше и зрителей. Также в центре города зафиксированы многие сотрудники полиции и Росгвардии.

Напомним, что сегодня в Москве на Красной площади прошел так называемый "парад Победы". В ходе которого российский диктатор Владимир Путин заявил, что война в Украине является катастрофой и ее якобы "начала не Россия".

Добавим, что секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на парад в Москве, также "победобесие" на Красной площади высмеял спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

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