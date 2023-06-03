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Авиация ВСУ нанесла ряд ударов по зенитно-ракетным комплексам оккупантов, - Генштаб

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Киев, Суббота 03 июня 2023 07:50
Авиация ВСУ нанесла ряд ударов по зенитно-ракетным комплексам оккупантов, - Генштаб Фото: авиация ВСУ нанесла удары по зенитно-ракетным комплексам оккупантов (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Авиация ВСУ нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили 15 крылатых ракет и 17 ударных дронов противника типа "Шахед-136".

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 склада боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня противника.

Украина получила от союзников больше десяти самолетов советского производства

Напомним, в середине марта президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу МиГ-29 Украине. О первых поставках самолетов стало известно еще в начале апреля, но точное количество не называли.

Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша передала Украине 10 единиц МиГ-29. Кроме того, вскоре Германия разрешила Польше передать пять своих МиГ-29 из запасов ГДР.

Также ранее Словакия приступила к передаче первых четырех истребителей Украине. По данным местных СМИ, первые самолеты из Братиславы уже защищают украинское небо над Харьковом.

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