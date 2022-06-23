Авіація ЗСУ вдарила по ворожих позиціях на Донбасі: окупанти зазнали втрат

Ударна авіація Повітряних сил України завдала кілька ударів по позиціях противника на Донбасі. Знищено ротно-тактична група та укріпрайон окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

"22 червня в Донецькій області ударні групи штурмовиків Су-25 і бомбардувальників Су-24М завдали кілька авіаударів по ворожих позиціях. На східному напрямку нанесено вогневе ураження ротно-тактичній групі противника, також знищено один укріпрайон окупантів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в командуванні зазначили, що в українських лісах продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети. Зокрема, у Вінницькій області Лісники виявили ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами протиповітряної оборони 21 травня. Бойова частина ракети виявилася цілою.

Там нагадали, що уламки ракет або інших боєприпасів надзвичайно небезпечні. При їх виявленні відразу повідомляйте органи влади, поліцію або військових.