Авіація повернеться до докризового стану за два роки, - Криклій

Через карантин в Україні і пандемію коронавірусу авіація повернеться до докризового режиму за два роки. Про це в ефірі 24 каналу заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зокрема, Криклій спрогнозував терміни виходу транспорту з кризової ситуації.

"Повернутися до кризового режиму... особливо в частині авіації, наші прогнози - для цього потрібно ще додатково на два роки", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Криклій спрогнозував, коли в Україні буде відновлена робота громадського транспорту. За його словами, це не відбудеться до червня, оскільки уряд тільки почне знімати карантинні обмеження. Крім того, міністр дав зрозуміти, що пік захворюваності в Україні буде в травні.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що більшості авіакомпаній загрожує банкрутство до кінця травня. Частина авіакомпаній зіткнулася з технічним банкрутством ще до середини березня, оскільки їх грошові резерви швидко виснажилися через скасування рейсів і різке падіння попиту на перельоти. Також повідомлялося, що спалахи коронавірусу у світі можуть завдати туристичній галузі не менше 22 млрд доларів збитків.