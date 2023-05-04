Авиация РФ сбросила бомбы на Кизомыс и Бериславский район, - ОВА

В четверг, 4 мая, российские оккупанты из авиации сбросили управляемые бомбы на Кизомыс и территорию Бериславского района Херсонской области. Двое людей ранены.
Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников, пишет РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
По его словам, авиабомбы попали вблизи районной больницы. Кроме того, по Бериславу военные РФ избивались из авиации.
"Два человека ранены", - добавил он.
Как сообщалось, ночью в среду, 3 мая, российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на село Ивановка Черниговской области. Одна женщина погибла, еще три человека получили ранения.
Напомним, Россия начала использовать планирующие бомбы, разбрасывая их по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетов Су-35 и Су-34. И эта тактика врага - новая угроза для украинских сил ПВО.
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