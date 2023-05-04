Авиация РФ сбросила бомбы на Кизомыс и Бериславский район, - ОВА

В четверг, 4 мая, российские оккупанты из авиации сбросили управляемые бомбы на Кизомыс и территорию Бериславского района Херсонской области. Двое людей ранены.

Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников, пишет РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

По его словам, авиабомбы попали вблизи районной больницы. Кроме того, по Бериславу военные РФ избивались из авиации.

Как сообщалось, ночью в среду, 3 мая, российские оккупанты сбросили управляемую авиабомбу на село Ивановка Черниговской области. Одна женщина погибла, еще три человека получили ранения.

Напомним, Россия начала использовать планирующие бомбы, разбрасывая их по несколько десятков в день по всей территории разграничения с самолетов Су-35 и Су-34. И эта тактика врага - новая угроза для украинских сил ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.