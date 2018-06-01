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До України доставили постраждалих у результаті аварії в Білорусі дітей

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 09:38
Фото: постраждалих дітей повернули в Україну (dsns.gov.ua)
Фото: постраждалих дітей повернули в Україну (dsns.gov.ua)

Дітей по прильоту доставили до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні

До України доставили дітей, які більше двох тижнів тому постраждали у аварії в Білорусі. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що напередодні медичний літак АН-26 вилетів до Бреста, а в 15:03 прибув до Сум. В аеропорту постраждалих хлопців Андрія, Артема і Платона зустріли рятувальники та медики. Дітей в каретах швидкої допомоги доставили до Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

 

Фото: постраждалі діти повернулися до України

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Білорусі вилетів літак за постраждалими в ДТП українськими дітьми.

13 травня дитяча футбольна команда з України потрапила в ДТП у Білорусі, в результаті аварії загинула одна дитина. Крім того, шістьох дітей госпіталізували з важкими травмами. Інцидент стався на 54 км автодороги Р-98 Кам'янець-Шерешево-Свіслоч біля села Мартинюки. Водій українського мікроавтобуса "Рено Мастер" допустив попутне зіткнення з навантажувачем. На місці загинув хлопчик 2005 року народження, який знаходився на передньому пасажирському сидінні.

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Теги публікації: ДТП, Білорусь, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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