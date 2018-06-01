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В Украину доставили пострадавших в результате аварии в Беларуси детей

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 09:38
Фото: пострадавших детей вернули в Украину (dsns.gov.ua)
Фото: пострадавших детей вернули в Украину (dsns.gov.ua)

Детей по прилету доставили в Сумскую областную детскую клиническую больницу

В Украину доставили детей, которые более двух недель назад пострадали в аварии в Беларуси. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что накануне медицинский самолет АН-26 вылетел в Брест, а в 15:03 прибыл в Сумы. В аэропорту пострадавших ребят Андрея, Артема и Платона встретили спасатели и медики. Детей в каретах скорой помощи доставили в Сумскую областную детскую клиническую больницу.

 
 

Фото: пострадавшие дети вернулись в Украину

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларусь вылетел самолет за пострадавшими в ДТП украинскими детьми.  

13 мая детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Беларуси, в результате аварии погиб один ребенок. Кроме того, шестерых детей госпитализировали с тяжелыми травмами. Инцидент произошел на 54 км автодороги Р-98 Каменец-Шерешево-Свислочь возле деревни Мартынюки. Водитель украинского микроавтобуса "Рено Мастер" совершил попутное столкновение с погрузчиком. На месте погиб мальчик 2005 года рождения, который находился на переднем пассажирском сидении.

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Теги публикации: ДТП, Беларусь, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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