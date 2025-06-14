Авиакатастрофа в Индии: стало известно о важном шаге в расследовании

"Черный ящик" был извлечен с крыши рядом с местом крушения самолета. Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии приступило к его исследованию.

По словам министра гражданской авиации Рама Мохана Наиду Кинджарапу, извлечение бортового самописца знаменует собой важный шаг в расследовании. Исследование устройства, если оно находится в хорошем состоянии, позволит предварительно определить вероятную причину аварии.

Консультант по безопасности полетов Джефф Гуццетти заявил, что эксперты смогут озвучить ответы о причинах трагедии уже на следующей неделе.

По его словам, следователи проверят, были ли закрылки установлены правильно, потерял ли двигатель мощность, срабатывали ли сигналы тревоги в кабине пилотов и правильно ли экипаж самолета ввел информацию о температуре снаружи, о количестве топлива и пассажиров. Он пояснил, что ошибки при введении данных могут привести к неправильной установке закрылков.

На фоне продолжающегося расследования регулятор гражданской авиации Индии приказал авиакомпании Air India провести дополнительные проверки самолетов Boeing 787-8 и 787-9 Dreamliners, оснащенных двигателями General Electric GEnx.