Авіакомпанії скасували сотні рейсів через тайфун на Тайвані

Авіакомпанії скасували сотні рейсів у зв'язку з наближенням тайфуну Байлу, який може викликати зсуви і повені на Тайвані. Про це повідомляє агентство Reuters.

Тайфун обрушився на південне узбережжя острова з максимальним вітром в 137 км на годину. Сотні людей були евакуйовані, а понад 350 рейсів були скасовані. Близько 34 тис. військових були надіслані на тлі побоювань повені.

Шторм, який обрушився на острів, знеструмив майже 30 тис. будинків і викликав локальні повені на півдні Тайваню.

Бюро випустило попередження про вітер і дощ для південного Тайваню, включаючи портове місто Гаосюн, де були закриті підприємства і школи. Також випущено попередження для кораблів поблизу острова.

Очікується, що тайфун перетне Тайваньську протоку і вдарить по китайській провінції Фуцзянь на вихідних, повідомили синоптики.

Тайфуни регулярно обрушуються Тайвань, Китай, Філіппіни і Японію у другій половині року, набираючи силу з теплих вод Тихого океану або Південно-Китайського моря. Тайфун Моракот спустошив острів в 2009 році, внаслідок чого загинуло близько 700 чоловік, більшість з них в результаті зсувів.

Нагадаємо, жертвами тайфуну "Лекіма", який обрушився на узбережжя Китаю на початку серпня, стали 28 осіб.

Зазначимо, в Японії від тайфуну "Кроса" загинув один чоловік, ще півсотні людей отримали поранення.