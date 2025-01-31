Авиакатастрофа в Вашингтоне могла быть следствием пробелов в системе безопасности полетов, - NYT

Как пишет издание, перед авиакатастрофой пассажирский самолет вылетел за пределы утвержденного маршрута полета, а его пилоты вероятно не увидели вертолет, поскольку осуществляли разворот к взлетно-посадочной полосе. В то же время авиадиспетчеру приходилось "жонглировать двумя работами одновременно", из-за чего ему не удалось "разделить" самолет и вертолет.

Несмотря на то, что официальная причина авиакатастрофы пока не установлена, уже есть признаки того, что пилоты, а также авиадиспетчеры работали не в оптимальных условиях.

По словам источника NYT, обычно в аэропорту один человек выполняет обязанности диспетчера и вертолета, и самолета после 21:30 по местному времени, когда трафик в Рейгане начинает уменьшаться. Впрочем, в день авиакатастрофы эти обязанности были возложены на одного человека еще до 21:30. Согласно предварительному отчету Федерального авиационного управления (FAA) укомплектованность персонала была "ненормальной для этого времени суток и интенсивности движения".

Также отмечается, что диспетчер, работавший на вышке, должен был более активно направлять вертолет и самолет, чтобы они летели как можно дальше друг от друга, поскольку темнота могла затруднить пилотам оценку расстояния между собой.

Другие же источники утверждают, что вертолет должен был лететь ближе к берегу реки Потомак и снизиться к земле. Вместо этого он поднялся выше и находился в полумиле от утвержденного маршрута перед столкновением с самолетом.

"Пробелы в авиационной безопасности росли годами, что привело к тревожной картине близких столкновений в небе и в аэропортах с участием коммерческих авиакомпаний. Это происходит на фоне растущих пробок в наиболее загруженных аэропортах страны, включая Национальный аэропорт Рейгана, где частое присутствие военных рейсов еще больше затрудняет управление воздушным движением", - добавляет NYT.