Авиакатастрофа самолета МАУ: Тегеран готов передать тела погибших украинцев

Фото: Мохаммад Джавад Зариф (flickr.com/fovjir)

Мохаммад Джавад Зариф заявил о готовности иранской стороны привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать Киеву тела погибших, при сбитые самолета МАУ, украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство иностранных дел Ирана.

Как сообщается, вечером 16 января министр иностранных дел Вадим Пристайко и иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф провели телефонную беседу, в ходе которой обсудили ситуацию вокруг сбитого украинского самолета.

"Министры иностранных дел Ирана и Украины обсудили по телефону последние события, связанные с катастрофой украинского самолета", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "Зариф заявил о готовности иранской стороны отправить тела погибших украинских граждан и привлечь украинских специалистов для расшифровки черных ящиков".

В свою очередь, Пристайко поблагодарил иранскую сторону за сотрудничество по всем ключевым вопросам.

Напомним, что Иран отменил приезд своего эксперта в Украину в рамках расследовании авиакатастрофы самолета МАУ. Также украинская сторона подготовила второй запрос о правовой помощи Ирана с просьбой предоставить доступ к черным ящикам, однако ответа до сих пор нет.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе самолета МАУ у Тегерана 8 января, разработали положение относительно дальнейшего сотрудничества с Ираном.