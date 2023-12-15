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Авиакатастрофа с президентом Качиньским: в Польше упразднили подкомитет для расследования

Фото: в Польше упразднили подкомитет для расследования авиакатастрофы с президентом Качиньским (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Власти Польши решили упразднить подкомитет в министерстве обороны, который был заниматься расследованием крушения самолета с президентом Польши Лехом Качиньским под Смоленском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Польши в Twitter и PAP.

По информации ведомства, сегодня, 15 декабря, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утвердил решение об отмене постановления о создании подкомитета польского министерства обороны по расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154 10 апреля 2010 года. 

"Подкомитет упраздняется, а его члены должны отчитаться за всю документацию, имущество и оборудование, использовавшиеся для работы подкомитета, к следующему понедельнику, 18 декабря 2023 года", - сказано в сообщении. 

При этом у членов подкомитета отзываются все полномочия и доверенности на действия, связанные с работой подкомитета.

Заместитель министра обороны Цезарий Томчик отметил, что комитет упразднили, чтобы "прекратить трату сотен миллионов злотых на деятельность, не имеющую ничего общего с выяснением причин смоленской катастрофы, но имеет непосредственное отношение к политике". 

Стоит заметить, что подкомитет был создан постановлением еще 4 февраля 2016 года. Создание одобрил тогдашний министр обороны Антоний Мацеревич. 

Трагедия под Смоленском

Напомним, 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет российского производства Ту-154М, на борту которого было 96 человек. Среди них - президент Польши Лех Качиньский, а также военная и политическая элита страны. 

Расследование трагедии так и не завершилось. Им, в частности, занимался российский Межгосударственный авиационный комитет. Там утверждали, что самолет якобы упал из-за ошибки польского экипажа. В Польше с такой версией не согласились. 

При этом сразу после трагедии появилась версия, что причиной мог быть теракт, который устроили российские спецслужбы. 

Еще в 2020 году в польской комиссии пришли к выводу, что самолет подорвали изнутри

 

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