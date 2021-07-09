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Авіакатастрофа на Камчатці: рятувальники знайшли чорний ящик

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П'ятниця 09 липня 2021 09:55
Авіакатастрофа на Камчатці: рятувальники знайшли чорний ящик Фото: знайдено чорний ящик літака Ан-26 (ru.wikipedia.org)
Автор: РБК-Україна

На Камчатці (Російська Федерація) рятувальники знайшли чорний ящик після авіакатастрофи Ан-26. На борту літака було 28 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Рятувальники знайшли чорний ящик літака АН-26, що зазнав аварії, на Камчатці, повідомили екстрені служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 6 червня стало відомо, що літак Ан-26, який летів з Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку.

Незабаром з'явилася інформація про те, що літак розбився. На борту було 28 осіб.

РБК-Україна писало, що в Росії назвали можливу причину авіакатастрофи на Камчатці.

7 червня в Мінтрансі РФ підтвердили, що в результаті авіакатастрофи на Камчатці ніхто не вижив. Тіла загиблих витягували з води, так як літак врізався в скелю.

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авиакатастрофа АН-26 Камчатка
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