Авіакатастрофа на Камчатці: рятувальники знайшли чорний ящик

На Камчатці (Російська Федерація) рятувальники знайшли чорний ящик після авіакатастрофи Ан-26. На борту літака було 28 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Рятувальники знайшли чорний ящик літака АН-26, що зазнав аварії, на Камчатці, повідомили екстрені служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 6 червня стало відомо, що літак Ан-26, який летів з Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку.

Незабаром з'явилася інформація про те, що літак розбився. На борту було 28 осіб.

РБК-Україна писало, що в Росії назвали можливу причину авіакатастрофи на Камчатці.

7 червня в Мінтрансі РФ підтвердили, що в результаті авіакатастрофи на Камчатці ніхто не вижив. Тіла загиблих витягували з води, так як літак врізався в скелю.