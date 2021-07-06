Авіакатастрофа на Камчатці: загинули всі 28 пасажирів і членів екіпажу

В авіакатастрофі на Камчатці (Російська Федерація) загинули всі пасажири і члени екіпажу літака Ан-26. Загалом на борту перебували 28 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс" .

На даний момент тіла не знайдені, на сьогодні пошукові роботи завершено і продовжаться завтра.

Також повідомляється, що екіпаж літака був досвідченим. Губернатор Камчатського краю Володимир Солодов зазначив, що уламки літака знайшли поблизу селища Палана.

"За попередніми даними, загинули всі пасажири і екіпаж. Загалом - 28 осіб", - повідомив співрозмовник "Інтерфаксу".

Інформацію про відсутність вцілілих підтвердили в санавіації регіону.

Нагадаємо, в Росії вже назвали можливу причину авіакатастрофи на Камчатці - сильний боковий вітер, в результаті якого літак міг врізатися в берегову скелю.

Також раніше з'явилося перше фото з місця аварії пасажирського літака Ан-26.