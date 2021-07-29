Авіакатастрофа в Івано-Франківській області: посольство США відреагувало на смерть американців
Фото: посольство США відреагувало на авіакатастрофу в Івано-Франківській області (dsns.gov.ua)
В посольстві США відреагували на авіакатастрофу, яка сталася в Івано-Франківській області. Сім'ям трьох загиблих американців обіцяюь надати допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.
Американські дипломати висловили співчуття рідним та близьким тих, хто загинув вчора внаслідок авіакатастрофи в Шепарівці.
"Посольство США надає всю необхідну допомогу сім'ям американців, які втратили життя в результаті цієї авіакатастрофи", - повідомили у посольстві.
Нагадаємо, вдень 28 липня в селі Шепарівка (Івано-Франківська область) легкомоторний літак впав на житловий будинок.
В результаті авіакатастрофи загинули чотири людини - інструктор і співвласник аеродрому в Коломиї ігор Табанюк і троє громадян США.