ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Авіакатастрофа в Івано-Франківській області: посольство США відреагувало на смерть американців

Новость на русском →
Четвер 29 липня 2021 13:07
Авіакатастрофа в Івано-Франківській області: посольство США відреагувало на смерть американців Фото: посольство США відреагувало на авіакатастрофу в Івано-Франківській області (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В посольстві США відреагували на авіакатастрофу, яка сталася в Івано-Франківській області. Сім'ям трьох загиблих американців обіцяюь надати допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.

Американські дипломати висловили співчуття рідним та близьким тих, хто загинув вчора внаслідок авіакатастрофи в Шепарівці.

"Посольство США надає всю необхідну допомогу сім'ям американців, які втратили життя в результаті цієї авіакатастрофи", - повідомили у посольстві.

Нагадаємо, вдень 28 липня в селі Шепарівка (Івано-Франківська область) легкомоторний літак впав на житловий будинок.

В результаті авіакатастрофи загинули чотири людини - інструктор і співвласник аеродрому в Коломиї ігор Табанюк і троє громадян США.

Поліція порушила кримінальне провадження за фактом аварії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківська область Авиакатастрофа
NEWS
Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020: названо причину
Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020: названо причину
DAILY
Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так