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Авиакатастрофа в Ивано-Франковской области: посольство США отреагировало на смерть американцев

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Четверг 29 июля 2021 13:07
Авиакатастрофа в Ивано-Франковской области: посольство США отреагировало на смерть американцев Фото: посольство США отреагировало на авиакатастрофу в Ивано-Франковской области (dsns.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В посольстве США отреагировали на авиакатастрофу, которая произошла в Ивано-Франковской области. Семьям трех погибших американцев обещаю оказать помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства.

Американские дипломаты выразили соболезнования родным и близким тех, кто погиб вчера в результате авиакатастрофы в Шепарівці.

"Посольство США оказывает всю необходимую помощь семьям американцев, которые лишились жизни в результате этой авиакатастрофы", - сообщили в посольстве.

Напомним, днем 28 июля в селе Шепаровка (Ивано-Франковская область) легкомоторный самолет упал на жилой дом.

В результате авиакатастрофы погибли четыре человека - инструктор и совладелец аэродрома в Коломые Игорь Табанюк и трое граждан США.

Полиция возбудила уголовное производство по факту аварии.

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Ивано-Франковская область Авиакатастрофа
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