Авиакатастрофа в Ивано-Франковской области: посольство США отреагировало на смерть американцев
Фото: посольство США отреагировало на авиакатастрофу в Ивано-Франковской области (dsns.gov.ua)
В посольстве США отреагировали на авиакатастрофу, которая произошла в Ивано-Франковской области. Семьям трех погибших американцев обещаю оказать помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства.
Американские дипломаты выразили соболезнования родным и близким тех, кто погиб вчера в результате авиакатастрофы в Шепарівці.
"Посольство США оказывает всю необходимую помощь семьям американцев, которые лишились жизни в результате этой авиакатастрофы", - сообщили в посольстве.
Напомним, днем 28 июля в селе Шепаровка (Ивано-Франковская область) легкомоторный самолет упал на жилой дом.
В результате авиакатастрофы погибли четыре человека - инструктор и совладелец аэродрома в Коломые Игорь Табанюк и трое граждан США.