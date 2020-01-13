Авіакатастрофа в Ірані: ідентифікували перше тіло українця

Українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ 8 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТСН".

Повідомляється, що вдалося ідентифікувати тіло одного з пілотів.

"На допомогу українській делегації прилетіли канадські авіаексперти. Фахівців з ДНК-аналізу в канадській групі немає, але при необхідності вони також можуть прибути в Іран", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що українські експерти планують на цьому тижні ідентифікувати тіла всіх 11 громадян України, щоб забрати їх на батьківщину, тому для цього в аеропорту Тегерана залишився літак.

Раніше повідомлялося, авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, але через кілька хвилин після зльоту впав в 15 кілометрах від аеропорту вильоту. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, відповідальність за катастрофу взяв Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.

Нагадаємо, частина фахівців, які знаходяться в Ірані у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ, вже повертається в Україну. Інші українські фахівці продовжують працювати в Ірані. Зокрема, це представники слідства і фахівці з питань ідентифікації тел.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародна група з розслідування катастрофи в Ірані збереться у повному складі до 14 січня.