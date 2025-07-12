Авиакатастрофа в Индии: представлены предварительные результаты расследования

Индийские власти представили предварительные выводы расследования авиакатастрофы, в которых говорилось, что после взлета переключатели подачи топлива были отключены. На фоне этого двигатели потеряли тягу.

Была расшифрована записть разговора пилотов. Один из них, как отмечено в отчете, спросил другого, почему тот нажал кнопку "cutoff" ("отключено"). Тот ему ответил, что не делал этого.

По данным издания, после этого тумблеры были переведены в положение "run" ("работа"). Согласно предварительным данным расследования, во время авиакатастрофы один из двигателей начинал набирать тягу, а второй не успел это сделать.