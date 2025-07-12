Авиакатастрофа в Индии: представлены предварительные результаты расследования

Перед крушением самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air Indiaв Индии пилоты сообщали об отключении подачи топлива в двигатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Индийские власти представили предварительные выводы расследования авиакатастрофы, в которых говорилось, что после взлета переключатели подачи топлива были отключены. На фоне этого двигатели потеряли тягу.
Была расшифрована записть разговора пилотов. Один из них, как отмечено в отчете, спросил другого, почему тот нажал кнопку "cutoff" ("отключено"). Тот ему ответил, что не делал этого.
По данным издания, после этого тумблеры были переведены в положение "run" ("работа"). Согласно предварительным данным расследования, во время авиакатастрофы один из двигателей начинал набирать тягу, а второй не успел это сделать.
12 июня в индийском городе Ахмедабад произошла авиакатастрофа. Пассажирский самолет упал на крышу медицинского общежития почти сразу после взлета.
Один пассажир выжил. Им оказался гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш.
Пилот до аварии успел сообщить о проблеме. Капитан Boeing 787-8 Dreamliner подавал диспетчерской службе сигнал, что воздушное судно не может набрать необходимую тягу для взлета.
Подробнее о том, что известно о трагедии, можно узнать в материале РБК-Украина.
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