На авиабазе Саваслейка ликвидировали по меньшей мере один МиГ-31, - Генштаб

Носители "Кинжалов"

Саваслейка - это военный аэродром в Нижегородской области России. Полное название - авиабаза Саваслейка. Он расположен возле одноименного поселка в округе города Первомайск. Аэродром используется вооруженными силами РФ, в частности, для размещения и подготовки экипажей боевой авиации.

С 2022 года МиГ-31К используются Россией для запуска ракет "Кинжал", которые считаются трудноуязвимыми для ПВО из-за гиперзвуковой скорости.

Часто самолеты МиГ-31 базируются или временно перемещаются на аэродромы на севере России (включая Саваслейку), а также в Беларусь.

Появление МиГ-31 в воздухе часто фиксируется украинской ПВО как потенциальная угроза пуска ракет.

Утром 9 июня Воздушные силы сообщили об угрозе ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К. Через некоторое время, было известно в 9:00, что "Кинжалы" пошли в направлении Ровенской области. Позже стало известно, что в Ровенской области было слышно три взрыва.

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