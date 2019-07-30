У серпні в Україні можливі перші заморозки

Погода в Україні у серпні загалом тепла, проте наприкінці місяця ймовірні заморозки на поверхні грунту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, середня місячна температура повітря у серпні становить +17+20 градусів, на півдні - до +23, у Карпатах та горах Криму +11+16 градусів. Максимально температура може піднятися до +42 градусів, в горах - до +33.

"Абсолютний мінімум - +1+7 градусів тепла, на півдні до +11 градусів, в західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0-2 морозу. Заморозки на поверхні грунту ймовірні наприкінці місяця в Україні, крім більшості центральних, південних областей та Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 серпня в Україні очікується різке похолодання.

Як писало РБК-Україна, сьогодні у Києві очікується мінлива хмарність, посилення вітру та гроза, температура повітря вдень становитиме від +25 до +27 градусів тепла. Також повідомлялося, що у Києві до 31 липня очікується висока (4 класу) пожежна небезпека.