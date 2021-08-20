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У серпні поставки вугілля на ТЕС збільшилися на 12%, - Міненерго

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 12:56
У серпні поставки вугілля на ТЕС збільшилися на 12%, - Міненерго Фото: в серпні поставки вугілля на ТЕС збільшилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

З початку серпня середньодобовий обсяг поставок вугілля на теплоелектростанції (ТЕС) збільшився на 11,5% до 48 тис. тонн на добу, в порівнянні з аналогічним періодом липня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики.

За 19 днів серпня на ТЕС надійшло 911 тис. тонн вугільної продукції в порівнянні з 817 тис. тоннами за перші 19 днів липня.

Середньодобова поставка вугілля на ТЕС зросла з 43 до 48 тис. тонн. Найбільше вугілля в серпні поставлено на Бурштинську ТЕС (190 тис. тонн), Курахівську (132 тис. тонн) і Запорізьку (104 тис. тонн) ТЕС. Всі три станції належать "ДТЕК Енерго".

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Раніше в компанії повідомили про збільшення видобутку вугілля на власних шахтах на 7%.

Крім цього 19 серпня ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі. Контракт розрахований до січня 2022 року і передбачає поставку в Україну 320 тис. тонн.

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