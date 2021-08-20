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В августе поставки угля на ТЭС увеличились на 12%, - Минэнерго

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Киев, Пятница 20 августа 2021 12:56
В августе поставки угля на ТЭС увеличились на 12%, - Минэнерго Фото: в августе поставки угля на ТЭС увеличились (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

С начала августа среднесуточный объем поставок угля на теплоэлектростанции (ТЭС) увеличился на 11,5% до 48 тыс. тонн в сутки, по сравнению с аналогичным периодом июля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.

За 19 дней августа на ТЭС поступило 911 тыс. тонн угольной продукции по сравнению с 817 тыс. т за первые 19 дней июля.

Среднесуточная поставка угля на ТЭС возросла с 43 до 48 тыс. тонн. Больше всего угля в августе поставлено на Бурштынскую ТЭС (190 тыс. тонн), Кураховскую (132 тыс. тонн) и Запорожскую (104 тыс. тонн) ТЭС. Все три станции принадлежат "ДТЭК Энерго".

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

Ранее в компании сообщили об увеличении добычи угля на собственных шахтах на 7%.

Кроме этого 19 августа ДТЭК получил первую партию импортного угля из Польши. Контракт рассчитан до января 2022 года и предусматривает поставку в Украину 320 тыс. тонн.

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