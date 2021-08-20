В августе поставки угля на ТЭС увеличились на 12%, - Минэнерго
С начала августа среднесуточный объем поставок угля на теплоэлектростанции (ТЭС) увеличился на 11,5% до 48 тыс. тонн в сутки, по сравнению с аналогичным периодом июля.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики.
За 19 дней августа на ТЭС поступило 911 тыс. тонн угольной продукции по сравнению с 817 тыс. т за первые 19 дней июля.
Среднесуточная поставка угля на ТЭС возросла с 43 до 48 тыс. тонн. Больше всего угля в августе поставлено на Бурштынскую ТЭС (190 тыс. тонн), Кураховскую (132 тыс. тонн) и Запорожскую (104 тыс. тонн) ТЭС. Все три станции принадлежат "ДТЭК Энерго".
Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.
Ранее в компании сообщили об увеличении добычи угля на собственных шахтах на 7%.
Кроме этого 19 августа ДТЭК получил первую партию импортного угля из Польши. Контракт рассчитан до января 2022 года и предусматривает поставку в Украину 320 тыс. тонн.