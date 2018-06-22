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У серпні Кабмін завершить останній крок до енергонезалежності

НовиниЕнергетика    22.06.2018 - 12:34
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабміну Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

За словами прем'єра, видобування газу стало більш вигідним

До серпня Кабінет міністрів планує ухвалити низку рішень стосовно добичі газу, зокрема, ввести аукціони для залучення інвесторів до добичі газу. Про це під час години запитань до уряду повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні видобуток газу в Україні став більш вигідним.

"Насправді, український парламент проголосував законопроект, який порегулював багато речей. У тому числі ми зменшили фіскальне навантаження. Видобуток газу став більш вигідним. І сьогодні ми достатньо конкурентні, навіть порівняно з країнами регіону щодо добичі газу… Питання , над яким ми працюємо, - це відкриття геоданих для того, щоб всі бачили реальну ситуацію (щодо видобутку газу в Україні, - ред.). Друга позиція - це системне запровадження аукціонів на залучення інвестицій у добичу. Я думаю, що ми маємо всі підстави вважати, що в липні-серпні ми зможемо це врегулювати на рівні постанов Кабінету міністрів", - заявив Гройсман

Він додав, що питання видобутку газу обговорювалось на нараді в Кабміні у четвер, 21 червня.

"Поставлені конкретні завдання із термінами. На виконання цього протоколу будуть підготовлені рішення уряду, які будуть розглянуті та ухвалені. Я думаю, що це буде третій завершаючий крок для реалізації політики енергонезалежності", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, у минулому році у Міненерговугілля зазначали, що для забезпечення енергетичної незалежності України необхідно значно збільшити кількість виробництва вітчизняних як традиційних, так і альтернативних джерел енергії.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Володимир Гройсман, энергонезависимость  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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