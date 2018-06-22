В августе Кабмин завершит последний шаг к энергонезависимости

По словам премьера, добыча газа стала более выгодной

До августа Кабинет министров планирует принять ряд решений по добыче газа, в частности, ввести аукционы для привлечения инвесторов к добыче газа. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодня добыча газа в Украине стал более выгодным.

"На самом деле, украинский парламент проголосовал законопроект, который порегулировал многие вещи. В том числе мы уменьшили фискальную нагрузку. Добыча газа стала более выгодной. И сегодня мы достаточно конкурентные, даже по сравнению со странами региона по добыче газа… Вопрос, над которым мы работаем, - это открытие геоданных для того, чтобы все видели реальную ситуацию (по добыче газа в Украине, - ред.). Вторая позиция - это системное введение аукционов на привлечение инвестиций в добычу. Я думаю, что у нас есть все основания полагать, что в июле-августе мы сможем это урегулировать на уровне постановлений Кабинета министров", - заявил Гройсман

Он добавил, что вопрос добычи газа обсуждался на совещании в Кабмине в четверг, 21 июня.

"Поставлены конкретные задачи по срокам. Во исполнение этого протокола будут подготовлены решения правительства, которые будут рассмотрены и приняты. Я думаю, что это будет третий завершающий шаг для реализации политики энергонезависимости", - отметил премьер.

Напомним, в прошлом году в Минэнергоугля отмечали, что для обеспечения энергетической независимости Украины необходимо значительно увеличить количество производства отечественных как традиционных, так и альтернативных источников энергии.