В Авдеевке ожесточенные бои, проводится маневр на угрожающих направлениях, - Тарновский

Офицер рассказал о ситуации в Авдеевке по состоянию на четверг, 15 февраля, одиннадцатого вечера, и отметил, что она "сложная, но контролируемая".

"Ожесточенные бои идут в черте города. Наши войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага", - говорит Тарнавский.

Он обратил внимание, что согласно принятому решению происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками ВСУ на угрожающих направлениях.

"Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения", - рассказал командующий ОСНВ "Таврия".

По словам Тарнавского, были подготовлены новые позиции и продолжают готовиться "мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев".

"Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины по стабилизации ситуации на данном направлении. Управление войсками - устойчивое и эффективное", - говорится в его сообщении.

Также офицер подчеркнул, что Силы обороны ценят каждый клочок украинской земли, но "высшая ценность и приоритет для нас - сохранение жизни украинского солдата".

"Авдеевская оборонная операция продолжается. Наши воины и дальше уничтожают армию оккупанта и перемалывают ресурсы и резервы врага, которые тот, не жалея, бросает в бой", - сообщил Тарнавский.

Бои за Авдеевку

Напомним, войска РФ уже несколько месяцев подряд усиливают свои атаки в попытках оккупировать Авдеевку. Они хотят окружить город, а затем взять его под свой контроль.

Украинские защитники продолжают держать оборону и наносить оккупантам огромные потери.

Ранее, 15 февраля, стало известно, что на защиту Авдеевки перебросили 3 отдельную штурмовую бригаду. Также в ВСУ рассказали, что несмотря на то, что в Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои, украинские военные позаботились о запасных путях поставок в город - на случай, если враг сможет перерезать основной логистический путь.

Более детально о ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина.