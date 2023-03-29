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Авдеевка может стать плацдармом для контрнаступления ВСУ на Донецк, - эксперт

Иллюстративное фото: Авдеевка может стать плацдармом для контрнаступления на Донецк (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Анастасия Рокитна

Украинские военные в случае продолжения успешной обороны Авдеевки могут в будущем использовать ее в качестве плацдарма для наступления на Донецк.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

"Вблизи города (Авдеевки - ред.) находится объездная дорога, которая отделяет Донецк от Макеевки. И ее ширина позволяет пройти там нескольким бригадам и нажать на Донецк. Такая же история с Марьинкой, только с другой стороны", - объяснил эксперт стратегическую важность Авдеевки.

Фото: Авдеевка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Напомним, ранее военно-политический эксперт Александр Коваленко заверял, что Авдеевка не будет легкой добычей для врага и назвал причины.

Также мы писали, что, по словам руководителя Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, ситуация в Авдеевке остается напряженной. Туда запретили приезжать волонтерам и журналистам.

Более детально о том, как россияне пытаются оккупировать Авдеевку, можете узнать в материале РБК-Украина.

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ДонецкАвдеевкаВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины