Аварийно и по графикам: где и как сейчас в Украине выключают свет

Сегодня, 23 декабря, в Украине действуют как аварийные, так и графиковые отключения света. Это связано с очередным российским ударом по энергетической инфраструктуре страны.
РБК-Украина рассказывает, как сегодня отключают свет по областям.
Из-за массированной ракетно-пушечной атаки на энергосистему - в большинстве регионов Украины сейчас применены аварийные отключения. Это означает, что предварительно обнародованные облэнерго графики почасовых отключений пока не действуют.
Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
По состоянию на 15:00 аварийные графики введены в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях.
Согласно указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Тернопольской области будет действовать График почасовых отключений.
С 12:00 до 16:00 не будет света в подчергах 1.1, 1.2, 2.1, 2.2.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 23 декабря 2025 года получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГПВ 3,5 очереди до отдельной команды.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Часы отсутствия электроснабжения:
Графики почасовых отключений опубликованы на сайте "Черкассыоблэнерго". Они имеют шесть очередей. Ознакомиться можно в разделе "Графики/Перечень очередей графиков почасовых отключений" по ссылке.
По указанию НЭК "Укрэнерго", в области изменения в ГПВ - к объему ограничений добавляется 0,5 очереди:
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
В ночь на 23 декабря Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Украину, применив более 600 ударных дронов и десятки ракет. В Киеве обломки сбитого БпЛА упали в Святошинском районе, пострадали по меньшей мере четыре человека. После обстрелов украинские АЭС были вынуждены снизить мощность генерации.
Также под ударом оказались теплоэлектростанции ДТЭК, что привело к повреждению оборудования и масштабным отключениям электроэнергии.
Почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях, частичные отключения зафиксированы еще в ряде регионов. Восстановительные работы начнут после стабилизации ситуации с безопасностью.
