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Без аварийных. Завтра по Украине снова будут выключать свет

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Украина, Понедельник 21 ноября 2022 21:37
Без аварийных. Завтра по Украине снова будут выключать свет Фото: завтра плановое отключение электричества по всей Украине (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Завтра, 22 ноября, во всех регионах Украины снова будут применены плановые отключения электроэнергии. Аварийных отключений пока не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"Завтра, 22 ноября, с 00.00 до 24.00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что продолжат делать все возможное для возобновления устойчивого энергопитания.

Сообщается, что украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от шести волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность.

Напомним, графики отключений составляют и применяют "Облэнерго", перечень которых можно найти по ссылке.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что энергетики дали нелестный прогноз, сколько еще будут продолжаться отключения света. Украинцы, вероятно, будут жить в условиях постоянных отключений света, по меньшей мере, до конца марта.

Несмотря на это, специалисты продолжают постепенно восстанавливать энергетическую систему Украины, которая была существенно повреждена в результате атак российских оккупантов.

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