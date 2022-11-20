Без аварийных. Завтра по Украине продолжатся отключения света

Завтра, 19 ноября, во всех регионах Украины с 00:00 до 02:00 и с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".
Сообщается, что дополнительные аварийные отключения не прогнозируются. Ограничение потребления – это последствия ракетных атак РФ по энергосистеме Украины. На этой неделе это была уже шестая.
Ремонтные бригады работают круглосуточно и без выходных над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам.
В "Укрэнерго" напомнили, что графики плановых отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке. Согласно заявлению, "Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаты), на которые нужно уменьшить потребление.
Ранее в "Укрэнерго" заявили, что ситуация в энергетической системе Украины в ближайшее время может измениться в лучшую сторону.
Также в "Укрэнерго" опровергли очередной фейк об экспорте электроэнергии из Украины. В медиа и социальных сетях распространяется фейковая информация о том, что Украина якобы экспортирует избыточную электроэнергию в страны Евросоюза.
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