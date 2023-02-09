Аварийные сети. Почему энергосистема не выдерживает нагрузок после ремонтов

За четыре месяца массированных ракетных атак по объектам критической инфраструктуры, большая часть энергосистемы Украины подверглась различного уровня разрушениям. По данным "Укрэнерго", за этот период повреждено уже 43% инфраструктуры магистральных сетей, преимущественно подстанции.

Всего энергосистема страны уже пережила 13 ракетных атак и 15 с использованием дронов. По объектам было выпущено более 1 тысячи ракет и БПЛА. Повреждения получили все гидро- и теплоэлектростанции, сообщили РБК-Украина в пресс-службе оператора.

Восстановить можно все. Главное – время

В целом проблемы с энергосистемой можно разделить на три блока. Первый был основным с начала обстрелов. Тогда повреждения были преимущественно на распределительных сетях – генерация страдала меньше. То есть было больше проблем с доставкой электроэнергии конечному потребителю, чем с ее производством.

Затем, после обстрелов 14 января, увеличилась и нехватка генерации. И вот сейчас можно считать, что начался третий этап. Стали возникать аварии на объектах, которые уже были отремонтированы после атак. Сейчас они выходят из строя даже без новых ударов российских войск.

Установка бытового генератора в Одессе (Фото: GettyImages)

Первый масштабный случай произошел в Одесской области, где из-за аварий на подстанции 3 и 4 февраля без электроснабжения остались около полумиллиона абонентов.

"Это следствие того, что оборудование, которое несколько раз было повреждено вследствие ракетных атак и атак дронами, просто исчерпало технический ресурс и, конечно, такое оборудование имеет большее число отказов, чем то, которое не подвергалось атакам", – заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Ремонтные работы на поврежденных объектах велись в условиях больших рисков новых обстрелов и в авральном порядке. Основной задачей было как можно быстрее снова ввести технику в работу и запитать потребителей. Естественно, в таких условиях невозможно провести качественный ремонт как того требует регламент, считает директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский.

"Понятно, что если ремонт делается не три недели как положено, а неделю, то он некачественный. И в итоге получается мина замедленного действия, которая рано или поздно взорвется", – сказал Униговский в комментарии РБК-Украина.

Именно такая мина и "взорвалась" в Одесской области. Подобные аварии могут происходить и в других регионах, отметил эксперт. Практически везде ремонты проводились в срочном порядке. В Одесской области три подстанции, питающие регион, несколько раз были повреждены в результате атак. И после проведенных ремонтов в экстремальных условиях надежность их работы существенно снизилась.

После обстрелов оборудование энергообъектов во многих случаях пострадало довольно сильно. Это не обычные поломки, а серьезные разрушения, требующие длительных ремонтов, а в некоторых случаях и замены.

"Естественно, оборудование находится в плохом состоянии. Оно отремонтировано настолько, насколько это было возможно сделать с высокотехнологичным оборудованием в полевых условиях. Но сейчас после такого ремонта оно не может выдерживать нагрузки, которые на него ложатся. И, естественно, аварии происходят и будут происходить, пока это оборудование не будет заменено", – отметил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Сотрудники одной из электростанций (Фото: GettyImages)

По информации "Укрэнерго", пока объектов в сети компании, которые были бы повреждены безвозвратно, нет. "Есть подстанции, которые придется строить почти заново, как, например, в деоккупированном Херсоне, но это вопрос времени. Восстановить можно все", – отметили в компании. Конкретные объекты, которые наиболее пострадали, в "Укрэнерго" называть не стали из соображений безопасности, но уточнили, что они есть во всех регионах страны.

Как снизить риски: что делать и кто виноват

Есть несколько способов, которые позволят уменьшить проблемы энергосистемы, возникающие из-за выхода оборудования из строя. Вариант первый – заменить трансформаторы на новые. Но это процесс довольно долгий и первые новые трансформаторы, как отметил Харченко, в лучшем случае доставят в Украину в мае, а заменить их получится не раньше сентября.

Второй вариант – установка газотурбинных генераторов в крупных городах для поддержки критической инфраструктуры и в наиболее дефицитных регионах – Киев и область, Одесса, Харьков, Николаев, Херсон.

"Нужно добавлять генерацию в регионах с фокусом на критическую инфраструктуру – водоснабжение и отопление. Это нужно, чтобы снизить риски аварий и уровень их влияние на жизнь людей", – отметил Харченко. Он считает, что работа по подготовке мощностей альтернативной генерации для регионов велась недостаточно активно.

Такого же мнения придерживается и Леонид Униговский. Он отметил, что еще летом Министерству энергетики предлагали задействовать пункты генерации компрессорных станций газотранспортной системы (ГТС), которые не используются. "Там стоят авиационные турбины, есть сетевое оборудование, трансформаторы, линии электропередач – это все можно было бы использовать. Об этом все говорили. Оператор ГТС уговаривал – возьмите, давайте делать, но это все проигнорировали", – отметил эксперт. В Минэнерго не предоставили РБК-Украина комментарий по этому вопросу в согласованный срок.

Украинцы учатся жить в условиях ограничений электроэнергии (Фото: GettyImages)

Кроме того, как считает Униговский, нужно как можно скорее вводить распределенную генерацию. "Я имею ввиду локальные острова генерации, как в Ирпене – газотурбинная станция. Таких станций должно было быть по стране штук 30-40, чтобы их можно было завозить в места, где критическая ситуация", – отметил Униговский.

К тому же, как полагает эксперт, необходимо начать перевод генерацию на домохозяйства с возможностью аккумулировать электроэнергию и делиться ею с соседями. Причем такой переход нужно начинать уже сейчас, не дожидаясь окончания войны, убежден эксперт.

Для обеспечения электроэнергией в Одессу и область в срочном порядке было завезено более 80 генераторов со всей страны. Часть их будет оставлена там и после завершения ремонтов, учитывая риски новых повреждений из-за обстрелов.

Пока даже без новых российских атак отключения будут продолжаться. Сейчас, отмечают эксперты, фактически происходят не столько ремонты, сколько латание дыр. После завершения отопительного сезона будет проведена ревизия поврежденных и отремонтированных объектов и наверняка появится необходимость в уже более масштабных работах по ремонту и замене оборудования. А для этого их нужно будет отключать от системы.