ua ru
Чт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Аварийные бригады ДТЭК в Киевской области переведены в усиленный режим: в чем дело

Новина українською →
Киевская область, Четверг 05 января 2023 16:06
Аварийные бригады ДТЭК в Киевской области переведены в усиленный режим: в чем дело Фото: аварийные бригады ДТЭК в Киевской области переведены в усиленный режим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Аварийные бригады ДТЭК в Киевской области переведены в усиленный режим в связи с ухудшением погодных условий и снижением температуры воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

По прогнозам синоптиков, 6 января в регионе ожидается дождь с переходом в мокрый снег, гололедица, местами порывы ветра до 20 м/с и существенное понижение температуры.

"Аварийные бригады ДТЭК Киевские региональные сети переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы вовремя устранять возможные аварии", - говорится в сообщении.

Власти Киевской области также призвали местных жителей не перегружать сеть во время похолодания.

"После того как появился свет, включайте электроприборы поочередно. Это поможет избежать аварий", - объяснили в ОВА.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили, что в результате постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса в Украине растет потребление электроэнергии.

РБК-Украина писало о том, что в YASNO рассказали о ситуации с энергосистемой в Киеве после первого дня отключений за графиками.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область ДТЭК Электроэнергия
NEWS
У России в мае закончатся "Шахеды"? Что известно о запасах иранских дронов
У России в мае закончатся "Шахеды"? Что известно о запасах иранских дронов
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет