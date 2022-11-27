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Без света значительная часть Луцка: энергетики предупредили об обесточивании в городе

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Луцк, Воскресенье 27 ноября 2022 14:31
Без света значительная часть Луцка: энергетики предупредили об обесточивании в городе Фото: в Луцке большую часть города планово обесточат 27 ноября (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Луцке предупредили об отключении света сегодня, 27 ноября. Значительную часть города планово обесточат с 14:00 до 16:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Волыньоблэнерго".

"Для проведения работ "Волыньоблэнерго" с 14:00 до 16:00 одновременно прекратит электроснабжение 33-го, 40-го и 55-го микрорайонов города", - предупредили энергетики.

Там объяснили, что указанные меры направлены на повышение надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей.

"Просим лучан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и поддерживать друг друга", - призвали в сообщении.

Напомним, в настоящее время в украинской электросистеме все еще сохраняется дефицит мощности. По состоянию на сегодняшнее утро он составляет 20%.

Добавим, раньше мы писали, что в Киеве действуют отключения электричества.

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Луцк Электроэнергия
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