Аварии, обесточивание и сбой в работе транспорта: какие последствия непогоды в Украине

Обесточено более 400 населенных пунктов

По данным Министерства энергетики, из-за ухудшения погодных условий - налипания мокрого снега и гололеда - в Украине обесточены около 400 населенных пунктов.

Самая сложная ситуация в Днепропетровской области, там без электроэнергии более 200 населенных пунктов.

При этом в "Укрэнерго" уточняют, что к утру из-за непогоди обесточени 396 населенных пунктов. В Днепропетровской области 202 населенных пункта, в Кировоградской - 79, в Николаевской - 54, в Одесской - 58, в Черкасской - 1. В Донецкой области более суток - 4.

Всего же, по боевым действиям и по другим причинам без света остается 463 населенных пункта.

При этом из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Обесточено одно угледобывающее предприятие в Донецкой области. В то же время в "Укрэнерго" отмечают, что утренняя массированная ракетная атака врага не имела критических последствий для энергосистемы.

Сейчас уровень потребления несколько ниже прогнозного из-за утренней воздушной тревоги и многочисленных обесточений потребителей из-за непогоды. Но к вечеру, когда будет возобновлено энергоснабжение обесточенных потребителей и усилится похолодание, ситуация может осложниться из-за резкого роста потребления.

Потребителей особенно внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в час максимального потребления с 16:00 до 19:00.

Киевская область

Почти 9 тысяч абонентов из-за непогоды остались без света в Киевской области. Аварийные бригады работают.

Впрочем, энергетики отмечают, что графики отключений электроэнергии не применяются.

Николаевская область

В Николаевской области спасатели сообщили о ликвидации последствий непогоды. Там местами на дорогах образовался гололед.

В частности, в Вознесенском районе из-за порывистого ветра на проезжие части попадали деревья, а в городе Новый Буг Баштанского района из-за скользкой дороги автомобиль взлетел в кювет.

К уборке деревьев с дорог и отбуксированию автомобилей, в течение суток 7 и ночью на 8 января привлекались подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

По состоянию на утро 08:00 по области из-за погодных условий отключены 54 населенных пункта, а еще 8 частично. Без света более 22,5 тысяч потребителей.

Фото: ситуация на дорогах Николаевской области усложнилась (mk.dsns.gov.ua)

Днепр

Тем временем на улицах Днепра из-за непогоды также работает коммунальная техника. Дороги расчищают и посыпают песчано-соляной смесью.

Фото: в Днепре расчищают дороги (t.me/suspilnenews)

Сумы

В городе Сумы в связи с погодными условиями троллейбусы и автобусы следуют с отклонением от графика.

К утру по Сумской области температура воздуха колеблется от -11 до -16 мороза, но ощущается как -21 -26.

На дорогах также наблюдают гололедицу, добавили в местном ГСЧС.

Кривой Рог

Из-за экстремальных погодных условий в Кривом Роге отключено от электричества 15 тысяч абонентов, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, из-за отсутствия электричества 4 котельные работают на генераторах в режиме циркуляции воды, на генераторах также работают 2 насосные станции Горводоканала.

Также из-за оледенения троллей не работают троллейбусы и трамваи, а скоростной работает частично.

В то же время в городе работают автобусы, маршрутки, дизель-генераторные троллейбусы.

Коммунальные бригады и спасатели расчищают завалы деревьев. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме, на дорогах работает специальная техника.

Винница

В Виннице коммунальные службы приступили к работе еще с вечера 7 января и по настоящее время работают в усиленном режиме.

Коммунальщики посыпают дороги противогололедными средствами и зачищают снег на магистральных улицах. В горсовете сообщили, что общественный транспорт вовремя вышел на линию.

Все трамваи, троллейбусы и автобусы работают в полном составе. Но возможны отклонения от графиков, поскольку транспорт выпускается интервально - через равный промежуток времени.

Также в мэрии предупредили об ожидаемом сегодня штормовом ветре и может достигать до 20 м/с. Кроме того, прогнозируется значительный снег, метели, снежные заносы на дорогах, гололедица. Температура воздуха уже завтра может снизиться до - 18.

Одесская область

Патрульная полиция в Одесской области предостерегает, что управление транспортными средствами во время осложненных погодных условий может быть опасным, поскольку видимость ограничена и существует риск аварий.

В области уже частично покрыло льдом дороги. Особенно в северной части региона. Местами насыпало снег. С обеда циклон накроет всю область и неблагоприятные погодные условия будут сохраняться весь день.

Также в Одессе из-за ухудшения погоды временно не курсирует трамвайный маршрут №20, сообщили в КП "Одесгорэлектротранс". Вместо него работает автобус. Всего в регионе без света 58 населенных пунктов.

Тем временем на площади Куликово Поле в Одессе волонтеры развернули пункт обогрева.

Фото: в Одессе волонтеры развернули пункт обогрева (facebook.com)

Львов

В сторону Львова со стороны села Сокольники тем временем образовались пробки. Водители предупреждают об очень скользкой дороге.

Кировоградская область

В Кировоградской области энергетики сообщили, что обесточены около 80 населенных пунктов.

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