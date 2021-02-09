Аварія на залізниці: рух через станцію під Дніпром повністю відновили

Залізничники повністю відновили рух потягів через станцію "Воскобійня" поблизу Дніпра. Там на вихідних зійшли з рейок вантажні вагони.

Про це повідомила "Укрзалізниця" .

Працівники "Придніпровської залізниці" в цілодобовому режимі працювали на ділянці, де сталася аварія, щоб відновити рух потягів. Роботи не припинялися навіть в складних погодних умовах.

Близько 1:30 ночі вівторка залізничники підняли вагони та відновили пошкоджені елементи колійної мережі та мережі енергопостачання, в результаті рух потягів на перегоні Верхньодніпровськ-Воскобійня було повністю відновлено.

За попередніми висновками комісії, інцидент стався через злам бокової рами візка вагона. Вагон належить приватному власнику.