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Аварія на залізниці: рух через станцію під Дніпром повністю відновили

Новость на русском → Дніпро, Вівторок 09 лютого 2021 15:24
Аварія на залізниці: рух через станцію під Дніпром повністю відновили Фото: аварія на станції "Воскобійня" (facebook.com MNSDNE)
Автор: Дмитро Левицький

Залізничники повністю відновили рух потягів через станцію "Воскобійня" поблизу Дніпра. Там на вихідних зійшли з рейок вантажні вагони.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

Працівники "Придніпровської залізниці" в цілодобовому режимі працювали на ділянці, де сталася аварія, щоб відновити рух потягів. Роботи не припинялися навіть в складних погодних умовах.

Близько 1:30 ночі вівторка залізничники підняли вагони та відновили пошкоджені елементи колійної мережі та мережі енергопостачання, в результаті рух потягів на перегоні Верхньодніпровськ-Воскобійня було повністю відновлено.

За попередніми висновками комісії, інцидент стався через злам бокової рами візка вагона. Вагон належить приватному власнику.

Нагадаємо, в суботу, 6 лютого, на станції "Воскобійня" під Дніпром зійшли з рейок 8 вантажних вагонів. Через аварію затримувалися поїзди південного напрямку.

Як писало РБК-Україна, у неділю, 7 лютого, залізничники підняли вагони, які зійшли з рейок на станції "Воскобійня", однак рух потягів ще був ускладнений.

Додамо, для скорочення відставання потягів від графіка "Укрзалізниця" змінила маршрут курсування низки рейсів.

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