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НС на "Укрзалізниці": вантажні вагони підняли, але потяги ще затримуються

Новость на русском → Дніпро, Неділя 07 лютого 2021 11:11
НС на "Укрзалізниці": вантажні вагони підняли, але потяги ще затримуються Фото: аварія на залізниці (facebook.com)
Автор: Дмитро Левицький

"Укрзалізниця" підняла всі вантажні вагони, які зійшли з рейок на станції "Воскобійня" поблизу Дніпра. Однак затримки в русі пасажирських потягів досі спостерігаються.

Про це повідомила прес-служба УЗ.

Поки інфраструктура не буде повністю відновлена, то пошкодженою ділянкою потяги курсуватимуть за допомогою тепловозів.

"Сьогодні вже в такий спосіб через станцію було пропущено перший приміський поїзд. Усі інші поїзди теж курсуватимуть стандартним маршрутом", - заявили в УЗ.

Через збій у графіку ще можливі затримки на одну-півтори години рейсів до Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Маріуполя та зворотно.

"За попередніми висновками комісії, яка працює на місці інциденту, схід вагонів стався через злам бокової рами візка вагона, який належить приватному власнику", - додали в компанії.

Нагадаємо, вчора на станції "Воскобійня" зійшли з рейок 8 вантажних вагонів. Через це в Україні затримувалися поїзди південного напрямку.

Як писало РБК-Україна, для скорочення відставання потягів від графіка УЗ змінила маршрут курсування ряду поїздів.

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