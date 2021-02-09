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Авария на железной дороге: движение через станцию под Днепром полностью восстановили

Новина українською → Днепр, Вторник 09 февраля 2021 15:24
Авария на железной дороге: движение через станцию под Днепром полностью восстановили Фото: авария на станции "Воскобойня" (facebook.com MNSDNE)
Автор: Дмитрий Левицкий

Железнодорожники полностью восстановили движение поездов через станцию "Воскобойня" вблизи Днепра. Там на выходных сошли с рельсов грузовые вагоны.

Об этом сообщила "Укрзализныця".

Работники "Приднепровской железной дороги" в круглосуточном режиме работали на участке, где произошла авария, чтобы восстановить движение поездов. Работы не прекращались даже в сложных погодных условиях.

Около 1:30 ночи вторника железнодорожники подняли вагоны и восстановили поврежденные элементы путевой сети и сети энергоснабжения, в результате движение поездов на перегоне Верхнеднепровск-Воскобойня было полностью восстановлено.

По предварительным выводам комиссии, инцидент произошел из-за излома боковой рамы тележки вагона. Вагон принадлежит частному владельцу.

Напомним, в субботу, 6 февраля, на станции "Воскобойня" под Днепром сошли с рельсов 8 грузовых вагонов. Из-за аварии задерживались поезда южного направления.

Как писало РБК-Украина, в воскресенье, 7 февраля, железнодорожники подняли вагоны, которые сошли с рельсов на станции "Воскобойня", однако движение поездов еще было затруднено.

Добавим, для сокращения отставания поездов от графика "Укрзализныця" изменила маршрут курсирования ряда рейсов.

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