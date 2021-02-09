Авария на железной дороге: движение через станцию под Днепром полностью восстановили
Железнодорожники полностью восстановили движение поездов через станцию "Воскобойня" вблизи Днепра. Там на выходных сошли с рельсов грузовые вагоны.
Об этом сообщила "Укрзализныця".
Работники "Приднепровской железной дороги" в круглосуточном режиме работали на участке, где произошла авария, чтобы восстановить движение поездов. Работы не прекращались даже в сложных погодных условиях.
Около 1:30 ночи вторника железнодорожники подняли вагоны и восстановили поврежденные элементы путевой сети и сети энергоснабжения, в результате движение поездов на перегоне Верхнеднепровск-Воскобойня было полностью восстановлено.
По предварительным выводам комиссии, инцидент произошел из-за излома боковой рамы тележки вагона. Вагон принадлежит частному владельцу.
Напомним, в субботу, 6 февраля, на станции "Воскобойня" под Днепром сошли с рельсов 8 грузовых вагонов. Из-за аварии задерживались поезда южного направления.
Как писало РБК-Украина, в воскресенье, 7 февраля, железнодорожники подняли вагоны, которые сошли с рельсов на станции "Воскобойня", однако движение поездов еще было затруднено.
Добавим, для сокращения отставания поездов от графика "Укрзализныця" изменила маршрут курсирования ряда рейсов.